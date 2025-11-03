Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 08:05

Назван срок новой поставки американских HIMARS Тайваню

Taipei Times: Тайвань может получить от США 18 систем HIMARS в 2026 году

РСЗО HIMARS РСЗО HIMARS Фото: AFLO/Global Look Press

Тайвань рассчитывает получить 18 мобильных реактивных систем залпового огня M142 HIMARS производства США до конца 2026 года, сообщает газета Taipei Times. По ее информации, изначально партия должна была прибыть на остров в 2027 году, но Вашингтон может поставить системы раньше.

Отмечается, что поставка будет включать 18 пусковых установок, 20 тактических ракетных систем ATACMS с дальностью стрельбы до 300 километров и 864 высокоточные ракеты с дальностью стрельбы 70 километров. Это будет уже вторая партия таких РСЗО, которые получат тайваньские сухопутные войска.

В то же время некоторые американские поставки Тайваню задерживаются. Например, получение 66 истребителей F-16V Block 70 отсрочено на неопределенный срок. Кроме того, с задержками сталкивается поставка авиабомб AGM-154, предназначенных для F-16V, и поставка 24 тяжелых торпед Mark 48.

Ранее избранный новый лидер оппозиционной партии Гоминьдан на Тайване Чжэн Ливэнь заявила, что расширение НАТО на восток стало ключевым фактором украинского конфликта. Она подчеркнула, что если бы государства НАТО отказались от планов включения Украины в Альянс, то кризиса можно было бы избежать.

