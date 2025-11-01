Расширение НАТО на восток стало ключевым фактором конфликта на Украине, уверена избранный новый лидер оппозиционной партии Гоминьдан на Тайване Чжэн Ливэнь. В интервью Deutsche Welle (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) она подчеркнула, что если бы государства НАТО отказались от планов включения Украины в альянс, «этого кризиса можно было бы избежать».

НАТО обещала России не расширяться на восток, но НАТО неоднократно нарушала свои обещания и расширялась на восток, в конечном итоге дойдя до границ России. Это основная причина, — сказала Чжэн Ливэнь.

Ранее обозреватель Брэндон Вайхерти предположил, что Россия наращивает военное присутствие на Кольском полуострове в Мурманской области в ответ на расширение НАТО. Он выразил мнение, что Россия хочет расширить влияние на Крайнем Севере.

До этого Bloomberg сообщили, что Дания провела крупнейшие военные учения в Гренландии, сосредоточившись уже не на спасательных операциях, а на подготовке к возможному военному столкновению с Россией. Издание отмечает, что в Копенгагене ожидают сдвига внимания России с Украины на Арктику после завершения СВО, что создаст прямую угрозу для НАТО в регионе.