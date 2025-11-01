Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 12:30

Оппозиция Тайваня обвинила НАТО в украинском конфликте

Лидер Гоминьдана Ливэнь: расширение НАТО спровоцировало конфликт на Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Расширение НАТО на восток стало ключевым фактором конфликта на Украине, уверена избранный новый лидер оппозиционной партии Гоминьдан на Тайване Чжэн Ливэнь. В интервью Deutsche Welle (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) она подчеркнула, что если бы государства НАТО отказались от планов включения Украины в альянс, «этого кризиса можно было бы избежать».

НАТО обещала России не расширяться на восток, но НАТО неоднократно нарушала свои обещания и расширялась на восток, в конечном итоге дойдя до границ России. Это основная причина, — сказала Чжэн Ливэнь.

Ранее обозреватель Брэндон Вайхерти предположил, что Россия наращивает военное присутствие на Кольском полуострове в Мурманской области в ответ на расширение НАТО. Он выразил мнение, что Россия хочет расширить влияние на Крайнем Севере.

До этого Bloomberg сообщили, что Дания провела крупнейшие военные учения в Гренландии, сосредоточившись уже не на спасательных операциях, а на подготовке к возможному военному столкновению с Россией. Издание отмечает, что в Копенгагене ожидают сдвига внимания России с Украины на Арктику после завершения СВО, что создаст прямую угрозу для НАТО в регионе.

Тайвань
политика
происшествия
НАТО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме объяснили киевский запрет СМИ работать в «котлах»
На Украине подтвердили кадры уничтожения спецназа ГУР
«Не до смеха»: защитник ЦСКА о попытке похищения Мостового
Стоматолог предупредила об опасности фальш-брекетов
Отец Илона Маска заявил о желании получить российский паспорт
«В честь него назвали»: Архипов вспомнил шутку Попова над своей болезнью
Минобороны РФ сообщило о завершении зачистки в ряде населенных пунктов
Стало известно, на что может пойти Россия в случае применения ВСУ Tomahawk
«Идиотский» поступок: жена рэпера стирала части его трупа в машинке
Спецназ ГУР пытался высадиться с вертолета под Красноармейском
Сильный взрыв прогремел на территории крупнейшего НПЗ в Мексике
Путин присвоил Зейналовой новый ранг
Появились кадры последствий взрыва в квартире ростовского дома
Рубль будет стабилен? Курс сегодня, 1 ноября, что с долларом, евро и юанем
Появились кадры провальной высадки спецназа ГУР в Красноармейске
«Папочка, я тебя люблю»: дочка и вдова Попова попрощались с актером
Прокуратура запросила 15 лет колонии для экс-чиновника Минприроды
Конкурс «Народный участковый» запустил финальное онлайн-голосование
Смерть звезды «Полицейского с Рублевки» назвали жуткой несправедливостью
Режиссер Арутюнов вспомнил напутственные слова умершего Романа Попова
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.