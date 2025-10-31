Копенгаген готовится к вражде с Москвой после окончания СВО Bloomberg: Дания наращивает военную активность, опасаясь конфликта с Россией

Дания провела крупнейшие военные учения в Гренландии, сосредоточившись уже не на спасательных операциях, а на подготовке к возможному военному столкновению с Россией, передает Bloomberg. Издание отмечает, что в Копенгагене ожидают сдвига внимания России с Украины на Арктику после завершения СВО, что создаст прямую угрозу для НАТО в регионе.

Если предыдущие учения были направлены на организацию спасательных операций и выполнение гражданских задач, то эти учения были направлены на подготовку к конфликту, — говорится в публикации.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что Запад стремится развязать новые конфликты в российском приграничье. Так он прокомментировал слова премьера Польши Дональда Туска о том, что украинский президент Владимир Зеленский сообщил о готовности продолжать вести боевые действия еще три года.

Тем временем власти Республики Карелия приступили к формированию народных дружин в приграничных районах. Это делается для содействия пограничникам в охране границы с Финляндией, которая в апреле 2023 года вступила в НАТО.