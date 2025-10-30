Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 16:26

В Карелии появятся дружины для защиты границ

Фото: IMAGO/Markku Ulander/Global Look Press

Власти Республики Карелия приступили к формированию народных дружин в приграничных районах, сообщил ТАСС глава региона Артур Парфенчиков. Это делается для содействия пограничникам в охране границы с Финляндией, которая в апреле 2023 года вступила в НАТО. Парфенчиков уточнил, что в дружины войдут местные жители, которые хорошо знают территорию и умеют ориентироваться на местности.

Мы сейчас работаем над процессом возвращения со службы срочников, активно взаимодействуем с пограничным управлением, организуем шефство, — рассказал глава региона.

Параллельно с укреплением безопасности власти Карелии уделяют большое внимание развитию инфраструктуры в приграничных районах. По поручению президента РФ Владимира Путина была расширена федеральная целевая программа, куда вошел целый ряд объектов социальной инфраструктуры.

В рамках различных федеральных программ в регионе ведется ремонт школ, кинотеатров, музеев и медицинских учреждений. В качестве примера Парфенчиков назвал строительство крупного культурного центра в городе Лахденпохье и социально-культурного центра в поселке Хийтола, который включает детский сад, Дом культуры, библиотеку и медицинскую амбулаторию.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области будет создано новое военизированное подразделение «БАРС-47», основной задачей которого станет защита и контроль неба над регионом. Минобороны России поддержало инициативу, и Ленобласть войдет в число первых субъектов РФ, где появится подобная структура.

Финляндия
Карелия
границы
народные дружины
