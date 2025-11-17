Оливье, давай, до свидания. Вместо него — закусочный торт «Королевский». Нужны крабовые палочки и плавленый сыр

Знаете, что самое сложное в этом торте? Поверить, что из таких простых продуктов может получиться настолько вкусное и эффектное блюдо! Это же просто магия какая-то: обычные вафельные коржи, крабовые палочки и плавленый сыр вдруг превращаются в нежнейший, просто тающий во рту кулинарный шедевр. Такой торт — настоящая находка для тех, кто ценит свое время, но не готов жертвовать вкусом. Он идеально подходит и для праздничного стола, и просто для души, когда хочется чего-то особенного без лишних хлопот. Проверено — ваши домашние будут требовать его снова и снова!

Для этого волшебства вам понадобится: 4 вафельных коржа, 200 граммов крабовых палочек, 300 граммов плавленого сыра, 3 вареных яйца, пара зубчиков чеснока, 200 граммов майонеза и пучок свежего укропа. Крабовые палочки и яйца натрите на средней терке. Сыр разомните вилкой и смешайте с майонезом и пропущенным через пресс чесноком — получится нежная сырная масса. Укроп мелко порубите. Теперь собираем наш торт: первый корж смазываем сырной массой, посыпаем крабовыми палочками, затем яйцами и укропом. Накрываем следующим коржом и повторяем слои, пока коржи не закончатся. Бока торта тоже хорошенько промазываем оставшейся сырной массой. Теперь самое трудное — убрать торт в холодильник часа на два, чтобы он пропитался. Перед подачей украсьте зеленью и оставшимися крабовыми палочками. Приятного аппетита!

