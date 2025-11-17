Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 13:47

Ученые в Белоруссии вырастили кожу из грибов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Белорусские ученые вырастили кожу из грибов, сообщает MIR24.TV. Основой для производства стал чайный гриб — на выращивание уходит около недели, затем ученые могут снять верхние слои.

Можно срастить их, можно разделить, а вырос он из маленького слоя, — рассказал начальник бюро биотехнологий Иван Налетов.

Полученный материал планируют применять для производства автомобилей, мебели и одежды. В начале компания планирует внедрить технологию для производства кресел.

Ранее сообщалось, что американские исследователи из Калифорнийского университета в Ирвайне обнаружили, что растительная клетчатка может нейтрализовать вредное воздействие сахара на печень, изменяя состав кишечной микрофлоры. Полезное действие было обнаружено у вещества инулин.

наука
грибы
кожа
ученые
