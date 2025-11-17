Ученые в Белоруссии вырастили кожу из грибов

Белорусские ученые вырастили кожу из грибов, сообщает MIR24.TV. Основой для производства стал чайный гриб — на выращивание уходит около недели, затем ученые могут снять верхние слои.

Можно срастить их, можно разделить, а вырос он из маленького слоя, — рассказал начальник бюро биотехнологий Иван Налетов.

Полученный материал планируют применять для производства автомобилей, мебели и одежды. В начале компания планирует внедрить технологию для производства кресел.

