12 октября 2025 в 17:26

Ученые открыли компонент, который защищает печень от воздействия сахара

NatMet: инулин нейтрализует вредное воздействие сахара на печень

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Американские исследователи из Калифорнийского университета в Ирвайне обнаружили, что растительная клетчатка может нейтрализовать вредное воздействие сахара на печень, изменяя состав кишечной микрофлоры. Результаты исследования опубликованы в авторитетном научном журнале Nature Metabolism. Полезное действие было обнаружено у вещества инулин.

Ученые установили, что инулин — вид клетчатки, содержащийся во многих овощах, — способен менять состав кишечного микробиома таким образом, что тот начинает препятствовать всасыванию фруктозы. Благодаря этому снижается нагрузка на печень.

В ходе экспериментов на мышах исследователи выявили два ключевых механизма защитного действия. Во-первых, микробиом тонкого кишечника начинал быстрее выводить фруктозу из организма, не позволяя ей достигать печени. Во-вторых, оставшаяся часть сахара преобразовывалась в полезные вещества — серин и глутатион, которые помогают органу бороться с окислительным стрессом и воспалением.

Ранее исследователи Стэнфордского университета выяснили, что процесс старения человеческого организма происходит неравномерно. Ученые определили два ключевых возрастных рубежа — около 44 и 60 лет, когда в организме происходят значительные физиологические изменения.

