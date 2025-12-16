Юрист ответил, чем грозит размещение кормушки для птиц на балконе

Установка кормушки на внешней поверхности балкона может повлечь за собой административную ответственность, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, во избежание штрафа перед размещением конструкции необходимо согласовать свои действия с остальными жильцами дома.

Если кормушка размещена внутри вашего балкона, то никакого запрета нет. Однако если в процессе кормления животных отходы их жизнедеятельности будут падать на окна жильцов этажом ниже, они вправе обратиться в суд и обязать вас компенсировать расходы на клининг и запретить вам размещать кормушку. Штрафы тут не предусмотрены, но могут возникнуть расходы на оплату адвоката выигравшей стороны. Размещать кормушку на внешней стороне балкона нельзя. Это часть общего имущества дома, на его использование нужно согласие всех собственников. Тут возможен штраф по ст. 7.21 КоАП в размере 1–1,5 тыс. рублей, — предупредил Салкин.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь предупредил, что установка комнатных растений на лестничных площадках может привести к штрафу в размере до 15 тыс. рублей. По его словам, несмотря на стремление создать уют, важно помнить, что подъезд является общей собственностью всех жильцов.