16 декабря 2025 в 12:10

Стало известно, сколько россиян совершают спонтанные покупки

ВЦИОМ: около двух третей россиян привыкли совершать спонтанные покупки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Около двух третей россиян привыкли совершать спонтанные покупки, следует из исследования ВЦИОМ, опубликованного в его Telegram-канале. Там отметили, что такой показатель на 6% больше, чем в 2021 году.

Почти две трети россиян имеют опыт спонтанных покупок, — говорится в сообщении.

Согласно опросу, такие покупки связаны с гедонистическим мотивом. Например, 49% россиян отметили, что поступают так из-за желания порадовать себя. При этом 16% респондентов делают это из-за привлекательных цен, а 12% — из-за советов родственников. Среди разных возрастных групп к незапланированным покупкам склонны младшие миллениалы (77%), зумеры (73%), а также старшие миллениалы (73%).

Ранее стало известно, что в новогоднем декоре 2025 года отчетливо выделяется тенденция к ностальгии и минимализму. Наибольшей популярностью среди украшений пользуются советские елочные игрушки, а также декор из баранок и конфет. Также в тренде так называемая «ледяная елка», эффект которой создается с помощью обилия серебристых украшений и стеклянных сосулек.

