16 декабря 2025 в 06:00

Юрист ответил, обязан ли банк выплачивать компенсацию за блокировку карты

Юрист Русяев: банк обязан выплатить компенсацию за блокировку карт при нарушении

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Банк обязан выплатить компенсацию за блокировку карты при нарушении условий рассмотрения документов, заявил NEWS.ru бизнес-консультант и юрист Илья Русяев. По его словам, в данном случае речь идет о несоблюдении временных рамок и отсутствии письменного ответа.

В последнее время все больше людей сталкиваются с ситуацией, когда из-за частых переводов банк ограничивает операции по карте. Если такая карта была единственной, человек фактически теряет возможность распоряжаться деньгами на неопределенный срок. Рассчитывать на компенсацию в таком случае можно не всегда. Сам по себе факт ограничений по 115-ФЗ не считается нарушением договора, если банк соблюдал установленную процедуру. Однако ситуация меняется, если банк нарушает сроки рассмотрения документов, не сообщает причины и дату отказа, удерживает ограничения без оформленного решения или фактически лишает клиента доступа к средствам без законного основания, — пояснил Русяев.

Он отметил, что в подобных ситуациях можно подать претензию, обратиться к финансовому уполномоченному и также подать иск в суд. По словам юриста, юридически обоснованная позиция в таких конфликтах основывается на документальном подтверждении оснований для ограничений, передаче соответствующих документов и контроле за соблюдением сроков.

Чаще всего ограничения вводятся либо в рамках закона № 115, либо в рамках закона № 161, когда банк считает, что операция может быть совершена без согласия клиента. Это принципиально разные ситуации. В первом случае банк оценивает экономический смысл операций и происхождение средств, во втором — проверяет, не является ли перевод результатом мошеннического воздействия. Пока клиент не зафиксировал у банка правовое основание блокировки в письменном виде, он фактически спорит вслепую, — добавил Русяев.

Ранее эксперт финансового рынка Андрей Бархота заявил, что банк может заморозить счет клиента, если тот переводит деньги подозрительному получателю. По его словам, блокировки по 115-ФЗ часто происходят даже у добросовестных граждан при осуществлении транзакций на крупные суммы.

