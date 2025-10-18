Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 02:00

Экономист рассказал, как не допустить блокировки банковского счета

Экономист Бархота: счет могут заморозить за перевод подозрительному получателю

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Банк может заморозить счет клиента за перевод денег подозрительному получателю, заявил NEWS.ru эксперт финансового рынка Андрей Бархота. По его словам, блокировка по 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов» часто возникает даже у добропорядочных граждан при транзакциях на крупные суммы.

Блокировка по 115-ФЗ часто возникает даже у добропорядочных граждан. Необходимо отметить, что этот закон — превентивное препятствование финансированию терроризма и отмыванию доходов, полученных преступным путем. Крупные траты всегда вызывают большие подозрения, особенно если есть какой-то пул контрагентов, например они не приходятся родственниками тому человеку, который совершает платежи, — пояснил Бархота.

Он отметил, что при необходимости совершить транзакцию на большую сумму лучше подстраховаться и реализовать перевод либо частями, либо альтернативными способами. По мнению экономиста, нормативных сроков для разблокировки счета по 115-ФЗ не существует и процесс может затянуться надолго, пока банк самостоятельно не убедится в чистоте сделки.

Если нужно сделать транзакцию на большую сумму, то лучше подстраховаться и реализовывать перевод либо частями, либо альтернативными способами. В этом случае хотя бы будет какая-то гарантия не подпасть под блокировку. Кстати, при 115-ФЗ нет нормативных сроков снятия блокировки. Как только банк убедится, что это так или не так, он ее снимет, но заморозка может длиться достаточно долго, — резюмировал Бархота.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин заявил, что оспорить блокировку счета из-за перевода средств, который банк счел подозрительным, можно, обратившись в саму кредитную организацию или в интернет-приемную Центробанка. По его словам, для положительного решения следует предоставить необходимые документы.

деньги
банки
счета
блокировки
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
