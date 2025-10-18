Экономист рассказал, как не допустить блокировки банковского счета

Банк может заморозить счет клиента за перевод денег подозрительному получателю, заявил NEWS.ru эксперт финансового рынка Андрей Бархота. По его словам, блокировка по 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов» часто возникает даже у добропорядочных граждан при транзакциях на крупные суммы.

Блокировка по 115-ФЗ часто возникает даже у добропорядочных граждан. Необходимо отметить, что этот закон — превентивное препятствование финансированию терроризма и отмыванию доходов, полученных преступным путем. Крупные траты всегда вызывают большие подозрения, особенно если есть какой-то пул контрагентов, например они не приходятся родственниками тому человеку, который совершает платежи, — пояснил Бархота.

Он отметил, что при необходимости совершить транзакцию на большую сумму лучше подстраховаться и реализовать перевод либо частями, либо альтернативными способами. По мнению экономиста, нормативных сроков для разблокировки счета по 115-ФЗ не существует и процесс может затянуться надолго, пока банк самостоятельно не убедится в чистоте сделки.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин заявил, что оспорить блокировку счета из-за перевода средств, который банк счел подозрительным, можно, обратившись в саму кредитную организацию или в интернет-приемную Центробанка. По его словам, для положительного решения следует предоставить необходимые документы.