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30 июля 2025 в 10:16

Назван способ оспорить блокировку счета из-за перевода средств

Депутат Чаплин: оспорить блокировку счета из-за перевода средств можно через ЦБ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оспорить блокировку счета из-за перевода средств, который банк счел подозрительным, можно, обратившись в саму кредитную организацию или в интернет-приемную Центробанка, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, для положительного решения следует предоставить необходимые документы.

Если вы считаете, что блокировка необоснованна, можно подать жалобу в банк или обратиться в интернет-приемную Центробанка. Законодательство предусматривает механизмы обжалования, и при наличии документов ситуация разрешается в пользу клиента, — сказал Чаплин.

Он уточнил, что система работает на защиту интересов добросовестных клиентов, а временные неудобства являются следствием усиленных мер безопасности. По словам депутата, банки и регуляторы постоянно корректируют процессы, чтобы сократить сроки проверок и минимизировать ошибки.

Ранее сообщалось, что россияне начали сталкиваться с более частыми блокировками денег на картах, о чем свидетельствуют жалобы. Многие клиенты признаются, что их средства удерживаются на срок более 30 дней, а иногда и дольше.

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