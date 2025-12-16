Заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о плане создать в Германии крупнейшую армию Европы свидетельствуют о возрождении милитаризма, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью медиакорпорации «Гостелерадио Ирана». По его словам, в прошлый раз такое было под лозунгами нацистов.

В прошлый раз, когда его страна стала главной военной силой в Европе, это было под нацистскими лозунгами и под лозунгами завоевания всех других наций вокруг гитлеровской Германии, превращения славян и евреев в рабов либо просто в материал для уничтожения путем сжигания в печах концентрационных лагерей, — сказал министр.

Ранее Мерц выступил с новой серией антироссийских заявлений, причем некоторые из них выглядят неприемлемыми для дипломатической практики, поскольку носят характер личных оскорблений. Глава правительства ФРГ также призвал к истощению экономического потенциала России. Между тем, как заявила Служба внешней разведки (СВР), многие европейские эксперты недоумевают по поводу жесткой антироссийской риторики лидера Германии.

Тем временем новая Стратегия национальной безопасности США шокировала Европу. В частности, страны ЕС были представлены в документе как «своенравные, приходящие в упадок державы», уступившие свой суверенитет Брюсселю, которыми руководят правительства, подавляющие демократию.