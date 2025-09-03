Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 17:45

Путин раскрыл, как Мерц пытается снять ответственность за Украину с Запада

Путин заявил, что Мерц оскорблениями хочет снять ответственность за Украину

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Amrei Schulz/Photothek Media Lab/Global Look Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц пытается оскорблениями снять с Запада ответственность за Украину, убежден президент России Владимир Путин. На пресс-конференции по итогам визита в Китай глава государства назвал происходящее там трагедией.

Я думаю, что это неудачная попытка снять с себя, ну, не с него лично, а со своей страны и вообще коллективного Запада, снять с себя ответственность за ту трагедию, которая происходит сейчас на Украине, — подчеркнул российский лидер.

Путин пояснил, что имеет в виду. Президент напомнил, как в 2014 году министры трех европейских стран приехали в Киев и подписали документ, который, по сути, являлся соглашением между действующей властью и оппозицией. В соответствии с договоренностью, отметил Путин, все вопросы должны были решаться в конституционном поле и правовым путем. Однако буквально на следующий день на Украине произошел государственный переворот, подчеркнул лидер.

Никто из этих гарантов пальцем не пошевелил, чтобы вернуть ситуацию в правовое поле, — подытожил президент.

Ранее Путин вспомнил, как Россия предлагала Украине вывести войска из Донбасса еще в 2022 году. Глава РФ отметил, что Киев передумал после отвода российской армии.

Владимир Путин
Фридрих Мерц
Запад
Украина
