Генетики озвучили, в какие два этапа жизни происходит резкое старение Профессор Снайдер: резкое старение происходит при достижении 44 и 60 лет

Процесс старения человеческого организма происходит неравномерно, выяснили исследователи Стэнфордского университета под руководством профессора Майкла Снайдера. По их словам, тело претерпевает резкие изменения в определенные возрастные периоды — в 44 года и 60 лет.

Выводы ученых основаны на анализе данных более 100 добровольцев. Их возраст варьировался от 25 до 75 лет. Результаты исследования опубликованы на официальном сайте Стэнфордского университета и могут помочь в разработке методов профилактики возрастных заболеваний.

Специалисты идентифицировали два ключевых возрастных рубежа, когда в организме происходят значительные физиологические изменения. Первый критический период наступает около 44 лет и характеризуется изменениями в работе сердечно-сосудистой системы. Также в этом возрасте замедляется метаболизм кофеина и алкоголя.

Второй этап резких изменений происходит около 60 лет и связан с перестройкой иммунной системы и углеводного обмена. В этот период также отмечается снижение функций почек и изменения молекул, отвечающих за состояние кожи и мышц.

Ранее заведующая отделением профилактики Красногорской больницы врач-терапевт Екатерина Сысоева заявила, что селен способен оказать омолаживающее воздействие на организм человека. По ее словам, минерал обеспечивает защитную функцию для клеток, снижая риск воспалительных процессов и замедляя старение.