Геронтолог связал хроническую усталость с одним патологическим процессом Геронтолог Москалев: хроническая усталость может быть симптомом нейровоспаления

Хроническая усталость, плохое настроение и проблемы с памятью могут указывать на нейровоспаление, заявил KP.RU геронтолог Алексей Москалев. Он отметил, что этот процесс ускоряет старение мозга. По его словам, нейровоспаление развивается при чрезмерной активации иммунных клеток.

Около 10% всех клеток головного мозга — это так называемая микроглия. Ее важнейшая задача — иммунный надзор в мозге. Также клетки микроглии участвуют в защитных реакциях, если в нервную ткань попадают чужеродные агенты. Это могут быть возбудители инфекций, различные токсины, тяжелые металлы, органические загрязнители, — рассказал Москалев.

Он предупредил, что нейровоспаление может ухудшить концентрацию внимания и даже привести к развитию деменции. Для профилактики важно укреплять иммунитет, своевременно лечить инфекции, избегать стресса, отслеживать давление и уровень сахара в крови.

