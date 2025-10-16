Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 16:15

Геронтолог связал хроническую усталость с одним патологическим процессом

Геронтолог Москалев: хроническая усталость может быть симптомом нейровоспаления

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Хроническая усталость, плохое настроение и проблемы с памятью могут указывать на нейровоспаление, заявил KP.RU геронтолог Алексей Москалев. Он отметил, что этот процесс ускоряет старение мозга. По его словам, нейровоспаление развивается при чрезмерной активации иммунных клеток.

Около 10% всех клеток головного мозга — это так называемая микроглия. Ее важнейшая задача — иммунный надзор в мозге. Также клетки микроглии участвуют в защитных реакциях, если в нервную ткань попадают чужеродные агенты. Это могут быть возбудители инфекций, различные токсины, тяжелые металлы, органические загрязнители, — рассказал Москалев.

Он предупредил, что нейровоспаление может ухудшить концентрацию внимания и даже привести к развитию деменции. Для профилактики важно укреплять иммунитет, своевременно лечить инфекции, избегать стресса, отслеживать давление и уровень сахара в крови.

Ранее невролог Петр Соков заявил, что хронический недосып ускоряет процессы старения мозга. Кроме того, это нарушение сна вредит сердечно-сосудистой системе, повышая риски развития гипертонии.

