25 сентября 2025 в 16:41

Невролог предупредил, как хронический недосып разрушает здоровье

Невролог Соков: регулярный недосып чреват развитием гипертонии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Хронический недосып нарушает работу сердечно-сосудистой системы, повышая риски развития гипертонии, заявил Pravda.Ru невролог Петр Соков. Кроме того, по его словам, это нарушение сна ускоряет процессы старения мозга.

Регулярный недосып — причина подъема артериального давления и формирования гипертонии. А уже через нее развивается риск дальнейших проблем с головным мозгом и другими органами. Недосыпание и стресс усиливают друг друга и ускоряют патологические процессы, — предупредил Соков.

Сердечно-сосудистые заболевания, в том числе гипертония, часто развиваются без каких-либо явных симптомов. В связи с этим важно регулярно измерять артериальное давление даже при отсутствии жалоб, заключил врач.

Ранее невролог Сюзанна Херимян заявила, что нарушения режима сна, в частности нерегулярный график, недосыпание или резкая смена часовых поясов, грозят сонным параличом. Психологические нагрузки на фоне переутомления — еще один фактор риска.

