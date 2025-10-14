Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 14:49

Терапевт рассказал, что может спровоцировать резкое падение давления

Терапевт Кондрахин: инфаркт миокарда может привести к резкому падению давления

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Инфаркт миокарда может привести к резкому падению артериального давления из-за снижения тонуса кровеносных сосудов, заявил «Вечерней Москве» терапевт Андрей Кондрахин. Так называемый коллапс также может вызвать резкое изменение положение тела, отметил врач.

Это может случиться из-за множества причин. Самый частый и простой вариант — резкий рост у детей. Внутренние органы, в частности, сердце, не успевают вырасти так же быстро, как ребенок. Сосуды становятся более длинными, а сердце не может обеспечить нормальный кровоток, — предупредил Кондрахин.

Среди других причин коллапса он выделил резкий подъем в самолете или с водной глубины. Это состояние не всегда приводит к обмороку. По симптомам он схож с панической атакой и порой приводит к тошноте и даже рвоте, заключил специалист.

Ранее невролог Дмитрий Хуторов заявил, что внезапный шум или гул в ушах может возникнуть при инсульте. Острое нарушение кровообращения в головном мозге также может привести к полной потере слуха на одно ухо, предупредил врач.

