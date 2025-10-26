Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 11:25

Назван возраст, когда человек начинает стареть

Доцент Рыкова: человек начинает стареть с 25 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Процесс старения организма человека начинается в возрасте 25 лет, заявила РИА Новости доцент кафедры клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней ИКМ имени Склифосовского Сеченовского университета Светлана Рыкова. По ее словам, в этот момент начинают формироваться неинфекционные заболевания, например, диабет и проблемы с сердцем.

С одной стороны, современная наука знает о возможности дожить до 120 лет, а с другой — процессы старения на клеточном уровне запускаются уже около 25 лет, — подчеркнула Рыкова.

Доцент уточнила, что проявляться проблемы со здоровьем начинают после 40 лет. Также на организм влияют внешние факторы. Поэтому для сохранения хорошей физической формы важно вести активный образ жизни, своевременно отдыхать, соблюдать гигиену сна и сбалансированное питание, добавила Рыкова.

Ранее геронтолог Алексей Москалев заявил, что хроническая усталость, плохое настроение и проблемы с памятью могут указывать на нейровоспаление. По его словам, заболевание развивается при чрезмерной активации иммунных клеток.

