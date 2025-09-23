Терапевт назвала неочевидный минерал, замедляющий старение

Селен способен оказать омолаживающее воздействие на организм человека, заявила NEWS.ru заведующая отделением профилактики Красногорской больницы врач-терапевт Екатерина Сысоева. По ее словам, минерал обеспечивает защитную функцию для клеток, снижая риск воспалительных процессов и замедляя старение.

Особенность селена — его антиоксидантная функция: он защищает клетки от окислительного стресса, замедляет старение тканей и снижает риск воспалительных процессов. Это можно объяснить следующим образом: когда в клетках происходит избыточное накопление свободных радикалов, так называемый окислительный стресс, нарушается структура мембран, запускаются воспалительные процессы и ускоряется старение тканей, — подчеркнула Сысоева.

Терапевт отметила, что селен, являясь компонентом антиоксидантных ферментов, помогает восстанавливать окисленные молекулы и снижать концентрацию свободных радикалов. Однако она подчеркнула, что этот минерал плохо сочетается с тяжелыми металлами, такими как ртуть и кадмий, которые могут ухудшать его усвоение.

Если говорить о продуктах, то становится ясно, что тунец, меч-рыба, акула, макрель могут содержать значительное количество ртути — такое соотношение селен/ртуть критично: если селен превышает ртуть, риск токсичности снижается, — подытожила Сысоева.

