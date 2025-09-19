«Интервидение-2025»
Невролог перечислила ранние симптомы болезни Альцгеймера

Невролог Демьяновская: затяжная апатия может указывать на болезнь Альцгеймера

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Повышенная раздражительность, затяжная апатия, потеря интереса к хобби, ограничение общения с окружающими могут сигнализировать о развитии болезни Альцгеймера, заявила РИАМО невролог Екатерина Демьяновская. Она отметила, что ранние признаки этого заболевания зачастую путают с усталостью, старением, стрессом и депрессией.

Один из самых недооцененных ранних симптомов — незначительное ухудшение памяти. Человек может забывать недавно полученную информацию и задавать повторяющиеся вопросы. На это часто не обращают внимания, списывая такую особенность на возрастные изменения или рассеянность, связанную с повседневной суетой, — подчеркнула Демьяновская.

Насторожить должно и постепенное ухудшение способности планировать и решать задачи. Людям становится трудно выстроить расписание дня, работать по простой инструкции и адаптироваться к новым обстоятельствам, пояснила врач. Важно не списывать такие проблемы на банальную утомленность или отсутствие мотивации.

Ранее сообщалось, что ухудшение обоняния может быть одним из ранних признаков болезни Альцгеймера. Ученые выяснили, что этот симптом связан с ранними изменениями в мозге.

