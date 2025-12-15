Новый год-2026
15 декабря 2025 в 10:53

Нагиев признался в алчности и раскрыл, на что он зарабатывает

Нагиев заявил, что съемками зарабатывает себе на лекарства

Дмитрий Нагиев Дмитрий Нагиев Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев заявил, что участвует в съемках ради покупки лекарств. Как пишет «Московский комсомолец», артист появился на премьере фильма «Елки 12» в московском кинотеатре «Октябрь». Он вышел к зрителям в неформальном образе, одетый в рваные джинсы, серую майку и потертую кожаную куртку.

Я благодарю свою алчность, иначе сегодня не на кого было бы вам любоваться. Благодарю продюсерский комплекс за возможность заработать на лекарства, — сказал артист.

Со сцены он также пожелал всем гражданам мирного неба над головой и выразил благодарность режиссеру картины Жоре Крыжовникову за совместную работу.

Ранее Нагиев рассказал о своем финансовом положении и признался, что размер его пенсии составляет всего 20 тыс. рублей. Также артист сообщил, что, несмотря на успешную карьеру и высокие заработки, ему удалось накопить лишь $70 тыс. (5,7 млн рублей). По его мнению, эта сумма является недостаточной для комфортного обеспечения в старости.

До этого суд вынес решение о взыскании с Нагиева накопившейся задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг. Точная сумма долга не раскрывается.

