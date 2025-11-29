День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 ноября 2025 в 17:58

В России наблюдается бум на интимные стрижки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Спрос на интимные стрижки перед Новым годом возрос на 60%, сообщает Telegram-канал SHOT. Мастера отмечают, что гладкая кожа больше не в тренде — отныне девушки предпочитают оставлять часть волосков и выбирают креативные эскизы.

Как пишет канал, за последние полгода все больше клиенток просят оставить небольшой участок натуральных волос в виде полоски или геометрической фигуры. По словам мастеров, девушки заказывают фигурные стрижки с узорами в форме елки, подарка или даже символа наступающего года — лошади. Самые смелые клиенты выбирают окрашивание.

Цена такой работы составляет около двух тысяч рублей, что в итоге выходит даже дешевле полной эпиляции. По словам мастеров, чаще всего к ним обращаются клиентки старше 30 лет, а вот среди мужчин пока немного желающих обзавестись интимной стрижкой.

Ранее сообщалось, что в России этой осенью вырос спрос на вибраторы. Продажи устройств в октябре подскочили почти в четыре раза и стали рекордными за год. По данным психологов, пик интереса к интимным игрушкам совпал с падением температуры и сокращением солнечного света, от которых зависит психоэмоциональное состояние.

