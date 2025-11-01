Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 12:07

Россиянки ринулись скупать вибраторы

Спрос на вибраторы вырос в России к осени

Интим магазин Интим магазин Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

В России этой осенью вырос спрос на вибраторы, передает Telegram-канал «SHOT Проверка». Продажи устройств в октябре подскочили почти в четыре раза и стали рекордными за год. Аналогичный всплеск наблюдался в тот же период прошлой осенью.

Особенно востребованы модели с подогревом: покупательницы чаще выбирают их в холодное время года. По данным психологов, пик интереса к интим-товарам совпал с падением температуры и сокращением солнечного света, от которых зависит психоэмоциональное состояние.

В итоге женщины ищут способ поднять настроение и снизить стресс. Кроме того, как считают специалисты, вибраторы начали активнее покупать из-за отсутствия близости.

Ранее сообщалось, что россияне начали активно покупать конину для новогоднего стола. Многие считают, что такие блюда помогут задобрить символ года и принести удачу. Если в марте объем производства тушенки из конины составлял 39 тонн, то к октябрю он достиг 276 тонн. Фермеры тоже отмечают повышенный интерес к продукту. Самыми популярными продуктами стали тушенка, вяленое мясо и казы.

игрушки
статистика
сексологи
покупки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не до смеха»: защитник ЦСКА о попытке похищения Мостового
Стоматолог предупредила об опасности фальш-брекетов
Отец Илона Маска заявил о желании получить российский паспорт
«В честь него назвали»: Архипов вспомнил шутку Попова над своей болезнью
Минобороны РФ сообщило о завершении зачистки в ряде населенных пунктов
Стало известно, на какой шаг может вынудить РФ передача Tomahawk Украине
«Идиотский» поступок: жена рэпера стирала части его трупа в машинке
Спецназ ГУР пытался высадиться с вертолета под Красноармейском
Сильный взрыв прогремел на территории крупнейшего НПЗ в Мексике
Путин присвоил Зейналовой новый ранг
Появились кадры последствий взрыва в квартире ростовского дома
Рубль будет стабилен? Курс сегодня, 1 ноября, что с долларом, евро и юанем
Появились кадры провальной высадки спецназа ГУР в Красноармейске
«Папочка, я тебя люблю»: дочка и вдова Попова попрощались с актером
Прокуратура запросила 15 лет колонии для экс-чиновника Минприроды
Конкурс «Народный участковый» запустил финальное онлайн-голосование
Смерть звезды «Полицейского с Рублевки» назвали жуткой несправедливостью
Режиссер Арутюнов вспомнил напутственные слова умершего Романа Попова
Оппозиция Тайваня обвинила НАТО в украинском конфликте
Платные парковки Ростова-на-Дону: где, как и сколько платить за машино-место
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.