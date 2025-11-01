Россиянки ринулись скупать вибраторы

В России этой осенью вырос спрос на вибраторы, передает Telegram-канал «SHOT Проверка». Продажи устройств в октябре подскочили почти в четыре раза и стали рекордными за год. Аналогичный всплеск наблюдался в тот же период прошлой осенью.

Особенно востребованы модели с подогревом: покупательницы чаще выбирают их в холодное время года. По данным психологов, пик интереса к интим-товарам совпал с падением температуры и сокращением солнечного света, от которых зависит психоэмоциональное состояние.

В итоге женщины ищут способ поднять настроение и снизить стресс. Кроме того, как считают специалисты, вибраторы начали активнее покупать из-за отсутствия близости.

Ранее сообщалось, что россияне начали активно покупать конину для новогоднего стола. Многие считают, что такие блюда помогут задобрить символ года и принести удачу. Если в марте объем производства тушенки из конины составлял 39 тонн, то к октябрю он достиг 276 тонн. Фермеры тоже отмечают повышенный интерес к продукту. Самыми популярными продуктами стали тушенка, вяленое мясо и казы.