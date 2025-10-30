Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 17:22

В России резко вырос спрос на необычный вид мяса к Новому году

В России резко вырос спрос на конину перед наступлением Нового года Лошади

Продажа конины Продажа конины Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Россияне активно начали закупать конину для новогоднего стола в преддверии 2026 года, который пройдет под знаком огненной лошади, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на аналитиков «Честного знака». По информации издания, многие покупатели верят, что блюда из конины способны «задобрить» символ наступающего года и привлечь в дом благополучие.

Согласно статистике, в стране наблюдается резкий рост спроса. В марте объем производства тушенки из конины составлял 39 тонн, но уже к октябрю он вырос до 276 тонн. Фермерские хозяйства также фиксируют повышенный интерес к продукции из конины. Наибольшим спросом пользуются тушенка, вяленое мясо и казы — традиционная колбаса из жирного конского мяса с салом и специями.

Ранее нутрициолог Наталья Чаевская сообщила в беседе с NEWS.ru, что икру и тарталетки для новогоднего стола следует покупать заранее. Это обусловлено длительным сроком хранения продукта. По ее словам, сухофрукты и консервы также можно подготовить еще с осени. Она добавила, что замороженные морепродукты можно долго хранить, что помогает сэкономить на новогоднем бюджете. Однако свежую рыбу, морепродукты, молочную продукцию и мясо, по словам Чаевской, лучше покупать непосредственно перед праздником, чтобы блюда получились вкусными и свежими.

