28 октября 2025 в 04:00

Россиянам рассказали, какие продукты к Новому году лучше покупать заранее

Нутрициолог Чаевская: икру и тарталетки к Новому году лучше купить уже сейчас

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Для праздничного стола на Новый год стоит заранее приобрести икру и тарталетки, заявила NEWS.ru нутрициолог Наталья Чаевская. По ее словам, сухофрукты и консервы также можно закупить уже сейчас.

Подготовка к Новому году — хлопотное и не всегда дешевое занятие. Для закупки заранее в первую очередь подойдет икра: она долго хранится в холодильнике и морозильнике при правильных условиях. Тарталетки, в свою очередь, отлично остаются в упаковке, а мясные и рыбные консервы — тунец, сардины, шпроты — надежны для хранения в течение длительного времени, — поделилась Чаевская.

Она отметила, что маринованные овощи, такие как огурцы, корнишоны и капуста, могут храниться несколько месяцев. По словам Чаевской, таким же свойством обладают орехи. Нутрициолог также указала, что сухие и консервированные грибы удобны для приготовления праздничных салатов и горячих блюд, а в ноябре их можно купить по хорошей цене.

Изюм, курага, чернослив длительно сохраняют свою пользу и вкусовые качества. Оливки и маслины, в свою очередь, могут храниться несколько месяцев, сохраняя свои полезные свойства. Специи и пряности в герметичных упаковках долго остаются ароматными и будут приятным дополнением к праздничным блюдам, — добавила Чаевская.

Она заключила, что замороженные морепродукты можно долго хранить, что помогает сэкономить на новогоднем бюджете. Однако свежую рыбу, морепродукты, молочную продукцию и мясо, по словам Чаевской, лучше покупать непосредственно перед праздником, чтобы блюда получились вкусными и свежими.

Ранее аналитик Владимир Чернов предупредил о возможном росте цен на мандарины перед Новым годом из-за повышенного спроса. По его словам, такая тенденция наблюдается ежегодно.

