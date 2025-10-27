Финансовый аналитик спрогнозировал, когда подорожают мандарины Финансовый аналитик Чернов: мандарины могут подорожать к Новому году

Мандарины могут подорожать к Новому году на фоне увеличения спроса, рассказал «Финансам Mail» аналитик Владимир Чернов. По его словам, риск подорожания возникает ежегодно.

Я не думаю, что они будут ниже прошлогодних, и, скорее всего, подорожают немного выше официальной инфляции в стране за счет праздничного ажиотажа, то есть примерно на 10−12% по сравнению с прошлогодними ценами, — рассказал Чернов.

Аналитик отметил, что поставки в октябре и ноябре традиционно идут из Турции, Абхазии и Марокко. По его словам, это также может стать причиной повышения цен.

Ранее руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что в России необходимо ввести государственное регулирование цен на продукты. По его словам, инфляция и увеличение ставки НДС существенно повлияют на потребительские расходы граждан.