Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
27 октября 2025 в 11:49

Финансовый аналитик спрогнозировал, когда подорожают мандарины

Финансовый аналитик Чернов: мандарины могут подорожать к Новому году

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мандарины могут подорожать к Новому году на фоне увеличения спроса, рассказал «Финансам Mail» аналитик Владимир Чернов. По его словам, риск подорожания возникает ежегодно.

Я не думаю, что они будут ниже прошлогодних, и, скорее всего, подорожают немного выше официальной инфляции в стране за счет праздничного ажиотажа, то есть примерно на 10−12% по сравнению с прошлогодними ценами, — рассказал Чернов.

Аналитик отметил, что поставки в октябре и ноябре традиционно идут из Турции, Абхазии и Марокко. По его словам, это также может стать причиной повышения цен.

Ранее руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что в России необходимо ввести государственное регулирование цен на продукты. По его словам, инфляция и увеличение ставки НДС существенно повлияют на потребительские расходы граждан.

мандарины
цены
Новый год
финансы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков раскрыл, с кем Путин планирует встретиться 27 октября
В Крыму стабилизировалась ситуация с поставками топлива
Лунный календарь для квашения капусты осенью-2025
Песков сделал заявление по украинскому плану Трампа, озвученному на Аляске
Риелтор раскрыл, кому из россиян грозит НДФЛ при продаже недвижимости
Пальчики оближешь: пряный сырный суп с чесноком всего за 30 минут
В Кремле раскрыли, чем руководствуется Россия в переговорах с США
Международная выставка «Интерполитех-2025» состоится в Москве
Погода в Москве во вторник, 28 октября: ждать ли ночных заморозков и снега
Ученые нашли несколько тысяч таинственных подводных объектов
Инсульты вытащили педофила из СИЗО: уральского растлителя отпустили домой
Под Калининградом нашли янтарь рекордного размера
В Кремле оценили слова Трампа о ядерной подлодке США у берегов России
Стали известны подробности убийства учительницы под Оренбургом
В Кремле рассказали о готовности России наладить отношения с США
В Кремле оценили влияние испытаний «Буревестника» на отношения с США
В Кремле назвали одну из главных целей разработки «Буревестника»
Песков поставил точку в истерии ЕС из-за «Буревестника»
Китай ответил Евросоюзу на введенные из-за хороших отношений с РФ санкции
Железнодорожная логистика ВСУ в Донбассе попала под удар ВС России
Дальше
Самое популярное
Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Общество

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато
Общество

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато

Сажаешь в ноябре — в апреле вырастает куст с красными и розовыми помпонами: не многолетник, а сказка
Общество

Сажаешь в ноябре — в апреле вырастает куст с красными и розовыми помпонами: не многолетник, а сказка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.