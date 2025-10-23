Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 10:36

В Госдуме нашли способ решить проблему повышения цен на продукты

Депутат Миронов призвал ввести в России госрегулирование цен на продукты

Продуктовый магазин Продуктовый магазин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России необходимо ввести государственное регулирование цен на продукты, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его словам, инфляция и увеличение ставки НДС существенно повлияют на потребительские расходы граждан.

В этом году Генпрокуратура предупредила свыше пяти тысяч предприятий о необоснованном повышении цен на продукты. Куда же смотрят антимонопольная служба, Минпромторг, Минэкономики и Минсельхоз? Очевидно, друг на друга. Нужен единый ответственный орган — условный Госкомцен, — чтобы заработал механизм госрегулирования цен, без чего не обходится любая рыночная экономика. Мы понимаем, какие решения провоцируют инфляцию, но не видим, за счет чего чиновники намерены сдерживать рост цен, — пояснил Миронов.

Он отметил, что ускорение годовой инфляции, вызванное прежде всего подорожанием продуктов, привело к снижению роста реальных доходов населения в четыре раза по сравнению с прошлым годом. При этом, по словам депутата, статистика не учитывает, что чем ниже доходы людей, тем больше они тратят на еду и выплаты по кредитам.

На раскрутку роста цен сработает повышение НДС, которое затронет две трети потребительской корзины, а также новый утильсбор, подорожание топлива. Год назад фракция СРЗП в очередной раз предложила законодательно ограничить торговую наценку на уровне не выше 15% от отпускной цены производителя. В ответ правительство указало на свое постановление 2010 года, разрешающее временно регулировать стоимость товаров первой необходимости. Сколько раз эта мера применялась за 15 лет? Похоже, ни разу, — заключил Миронов.

Ранее депутат Госдумы Артем Кирьянов заявил, что цены на продукты в России не вырастут после повышения НДС. По его словам, аналогичные экономические процессы уже происходили и не привели к серьезным последствиям.

