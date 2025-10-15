В Госдуме раскрыли, как изменятся цены на продукты после повышения НДС

В России цены на продукты не вырастут после повышения НДС, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Он добавил, что ранее уже происходили такие экономические процессы, которые не привели к критическим последствиям, передает корреспондент NEWS.ru.

Нет, к резкому росту цен повышение НДС не приведет. Собственно, мы видели и снижение НДС, и повышение НДС. При этом розничные цены, которые на самом деле беспокоят людей, они мало изменяются, — сказал Кирьянов.

Ранее ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников спрогнозировал рост цен на основные продовольственные товары, включая овощи, мясо, птицу и хлебобулочные изделия. По словам экономиста, на это могут повлиять инфляция, засуха на юге России и Дальнем Востоке, а также сезонность многих продуктов.

Между тем министр финансов России Антон Силуанов считает, что повышение НДС до 22% может вызвать рост инфляции на 1%. По его словам, такой сценарий развития событий учтен в прогнозах индексации зарплат и социальных выплат населению.