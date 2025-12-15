Удары по Украине сегодня, 15 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия

Вооруженные силы России сегодня ночью, 15 декабря, нанесли удар по объектам военной и энергетической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 15 декабря

Российские военные в ночь на 15 декабря нанесли удары по объектам ВСУ, а также железнодорожной и энергетической инфраструктур на Украине, сообщил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«Не менее 12 „Гераней“ нанесли удар по железнодорожному узлу в городе Пятихатки Днепропетровской области. Четыре удара пришлось по электрической подстанции „Свет шахты“ недалеко от города Шахтерска. „Герани“ вновь атаковали цели в Затоке Одесской области», — сообщил он.

По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, порядка 10 беспилотников также поразили военный объект в селе Хорошем в Днепропетровской области.

«За ночь российские беспилотники „Герань-2“ вновь атаковали цели в Днепропетровской области. По меньшей мере 10 беспилотников поразили цели в селе Хорошем (Великомихайловский сельсовет). Село имеет ветку и дороги к Днепропетровску, которые ВСУ используют для подвоза техники и боекомплектов, подстанции и ЛЭП которые питают тыловые позиции ВСУ (ПВО, радары). По меньшей мере четыре беспилотника „Герань“ атаковали электрическую подстанцию „Свет шахты“ 150 кВ на шахте „Степная“ недалеко от города Шахтерска», — уточнил подпольщик в личном блоге.

В Сумской области, как сообщил Лебедев, нанесены удары по складу с БПЛА, а также по объектам, используемым как пункты временной дислокации ВСУ.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

