17 ноября 2025 в 13:47

Песков раскрыл, при каких условиях состоится встреча Путина с Трампом

Песков: встреча Путина с Трампом требует подготовки и создания условий

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Встреча российского президента Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом состоится, когда будут выполнены условия для нее, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, Москва заинтересована, чтобы это произошло как можно раньше.

Как только эта подготовка будет выполнена и будут созданы условия для проведения саммита, надеемся, он состоится, — подчеркнул Песков.

Ранее член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Трампу следует посетить Москву ради завершения украинского конфликта. Он напомнил, что президент России Владимир Путин уже ездил в Анкоридж, чтобы доказать свои серьезные намерения по урегулированию кризиса. По его мнению, глава Украины Владимир Зеленский не может самостоятельно что-то решать, так как зависит от западных стран.

Песков допустил, что коррупционный скандал на Украине не остался незамеченным ключевыми международными игроками в Европе и США, поскольку в центре скандала оказалось окружение Зеленского. Представитель Кремля добавил, что западные страны являются активными донорами украинского руководства.

