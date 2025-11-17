На Украине раскрыли сложности контроля за оборонными расходами Глава НАБУ заявил о проблемах отслеживания средств на оборонные закупки Украины

Руководитель Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос констатировал наличие сложностей в отслеживании денежных потоков, связанных с оборонными закупками, сообщает издание «Страна.ua». По его словам, данная проблема существует продолжительное время, а работа в этом направлении активно ведется с февраля 2025 года.

Кривонос пояснил, что бюро неоднократно направляло запросы в Службу финансового мониторинга для получения информации о движении средств и подозрительных операциях. Глава НАБУ также анонсировал увеличение количества таких обращений в будущем.

Они будут относиться к отдельным фигурантам: «Карлсонам», «Шугарам» и другим участникам этой преступной организации. Они не все идентифицированы сейчас, и мы надеемся, что мы всех идентифицируем, — сказал глава НАБУ.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак может фигурировать на аудиозаписях бизнесмена Тимура Миндича под псевдонимом Али-Баба. По его словам, чиновник координировал попытки лишить НАБУ и Специализированную антикоррупционную прокуратуру полномочий.