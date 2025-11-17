Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 13:51

Политолог оценил шансы Трампа на судебное разбирательство с Обамой

Политолог Кошкин: дело против Обамы ничем не закончится

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Presidential Office of Ukraine/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент США Дональд Трамп может инициировать уголовное дело против бывшего главы Белого дома Барака Обамы, однако это не принесет результатов, рассказал НСН научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин. По его словам, сейчас недостаточно доказательств для запуска дела о госизмене.

Обама – это неформальный лидер демократов, его супруга тоже очень популярна. Я сомневаюсь, что Обаму заключат под стражу. Американская политика не так работает. В США работает система сдерживания и противовесов, — рассказал Кошкин.

Эксперт отметил, что подобные инциденты уже происходили, например, в отношении бывшего главы ФБР Джеймса Коми. По его словам, Трамп в целом плохо относится к демократам.

Ранее Трамп обвинил своего предшественника Обаму в шпионаже за своей предвыборной кампанией, назвав его угрозой демократии. Его слова прозвучали в ответ на высказывание Обамы, который назвал уголовное преследование экс-советника Трампа Джона Болтона угрозой демократическим институтам.

США
Дональд Трамп
Барак Обама
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Мини-Солнцепек» впервые применили на СВО: что известно о новейшем оружии
Украинские политики не явились на заседание о коррупции
В ДНР оценили число мирных жителей в Красноармейске
Россия представила новейший истребитель пятого поколения
«Последнее мирное лето»: в Германии сказали, когда НАТО нападет на Россию
Обезглавившая сына мать хотела покончить с собой после убийства
Премьер-министр Польши приехал на место подрыва ж/д путей в сторону Украины
Россиян предупредили о новом виде мошенничества в мессенджерах
Трамп призвал конгресс рассекретить дело Эпштейна
В России отреагировали на заявление Берлина о войне с НАТО
Диетолог назвала главную пользу домашней микрозелени
Нападение на Курск, бегство солдат, ДНР без света: ВСУ атакуют РФ 17 ноября
В ЕС не доверяют одному из приближенных Трампа
«Генераторы чепухи»: в Европе пожаловались на ответы ЕК
Стало известно, сколько Махачев заработал за карьеру в UFC
Стало известно, что может грозить попавшему в коррупционный скандал Ермаку
Зеленский заявил о крупнейшей закупке истребителей
В Кремле объяснили, отвечает ли Москва на атаки Киева по инфраструктуре РФ
В Армении вынесли решение по «Электросетям» Карапетяна
Песков раскрыл, как в Кремле относятся к санкциям США против партнеров РФ
Дальше
Самое популярное
Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки
Общество

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Вкуснее пирогов и без теста: сытный рулет с курицей и грибами — не закуска, а шедевр
Общество

Вкуснее пирогов и без теста: сытный рулет с курицей и грибами — не закуска, а шедевр

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.