Политолог оценил шансы Трампа на судебное разбирательство с Обамой Политолог Кошкин: дело против Обамы ничем не закончится

Президент США Дональд Трамп может инициировать уголовное дело против бывшего главы Белого дома Барака Обамы, однако это не принесет результатов, рассказал НСН научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин. По его словам, сейчас недостаточно доказательств для запуска дела о госизмене.

Обама – это неформальный лидер демократов, его супруга тоже очень популярна. Я сомневаюсь, что Обаму заключат под стражу. Американская политика не так работает. В США работает система сдерживания и противовесов, — рассказал Кошкин.

Эксперт отметил, что подобные инциденты уже происходили, например, в отношении бывшего главы ФБР Джеймса Коми. По его словам, Трамп в целом плохо относится к демократам.

Ранее Трамп обвинил своего предшественника Обаму в шпионаже за своей предвыборной кампанией, назвав его угрозой демократии. Его слова прозвучали в ответ на высказывание Обамы, который назвал уголовное преследование экс-советника Трампа Джона Болтона угрозой демократическим институтам.