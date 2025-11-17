Политолог оценил шансы Трампа на судебное разбирательство с Обамой

Президент США Дональд Трамп может инициировать уголовное дело против бывшего главы Белого дома Барака Обамы, однако это не принесет результатов, рассказал НСН научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин. По его словам, сейчас недостаточно доказательств для запуска дела о госизмене.
Обама – это неформальный лидер демократов, его супруга тоже очень популярна. Я сомневаюсь, что Обаму заключат под стражу. Американская политика не так работает. В США работает система сдерживания и противовесов, — рассказал Кошкин.
Эксперт отметил, что подобные инциденты уже происходили, например, в отношении бывшего главы ФБР Джеймса Коми. По его словам, Трамп в целом плохо относится к демократам.
Ранее Трамп обвинил своего предшественника Обаму в шпионаже за своей предвыборной кампанией, назвав его угрозой демократии. Его слова прозвучали в ответ на высказывание Обамы, который назвал уголовное преследование экс-советника Трампа Джона Болтона угрозой демократическим институтам.