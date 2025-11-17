Политолог ответил, чем грозит лидерам Евросоюза конфронтация с Уиткоффом Политолог Дудаков: конфликт с Уиткоффом может плохо закончиться для лидеров ЕС

Конфликт со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом может плохо закончиться для лидеров Европейского союза, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его мнению, брюссельская бюрократия избрала деструктивную стратегию, которая в итоге обернется для нее плачевно.

Мы будем продолжать наблюдать большое количество компромата, который сливается на Уиткоффа. В основном активничают представители континентальной Европы. В Лондоне многие стараются наладить с ним отношения, в частности по ситуации в секторе Газа, и пытаются повлиять на его мнение в украинском контексте. А брюссельская бюрократия идет на конфликт с Уиткоффом, и для них это закончится, скорее всего, негативно, — высказался Дудаков.

Он отметил, что недовольство европейцев связано с реалистичной позицией Уиткоффа по отношению к России. По словам политолога, спецпосланник президента США выступает за деэскалацию и разрешение украинского кризиса на условиях, близких к требованиям Москвы.

Европейцы уже давно недовольны активностью Уиткоффа. Это связано не с тем, что он якобы некомпетентен, а с тем, что он занимает реалистичную позицию в контексте отношений с Россией. Он выступает за деэскалацию и разрешение украинского кризиса на условиях, которые довольно близки к нашим требованиям. В сравнении с тем, что остальные представители администрации Трампа и глобального Запада предлагают, это выглядит более конструктивно, — подытожил Дудаков.

Ранее сообщалось, что представители Евросоюза выражают сомнения в профессиональных качествах Уиткоффа. По информации европейских журналистов, чиновники стремятся к прямым контактам с главой Белого дома Дональдом Трампом, чтобы избежать возможных искажений информации.