17 ноября 2025 в 16:33

Президент махачкалинского «Динамо» оценил идею расширить применение Fan ID

Глава махачкалинского «Динамо» Гаджиев поддержал расширение применения Fan ID

Гаджи Гаджиев Гаджи Гаджиев Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поддержал идею ввести Fan ID в других видах спорта, пишет Metaratings.ru со ссылкой на главу ФК. С 1 января 2023 года наличие так называемого паспорта болельщика сделали обязательным для посещений всех матчей РПЛ и финала Кубка России по футболу.

Пусть вводят везде, потому что раз есть такие требования, то почему они должны касаться только футбола, — высказался Гаджиев.

Ранее министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что в стране не планируется отмена системы идентификации болельщиков Fan ID. По его словам, дискуссия по этому вопросу закрыта.

До этого сообщалось, что Министерство спорта РФ рассматривает возможность введения ограничений для иностранных игроков в матчах Кубка России. Соответствующая инициатива была озвучена в ходе встречи Дегтярева с представителями ассоциации спортивных комментаторов.

футбол
спорт
Динамо
тренеры
