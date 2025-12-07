ТИЭФ'25
07 декабря 2025 в 18:56

«Локомотив» обыграл «Сочи» в гостевом матче

Московский «Локомотив» одержал победу над «Сочи» в матче РПЛ со счетом 4:2

Александр Руденко (Локомотив), автор гола Алексей Батраков (Локомотив) и Николай Комличенко (Локомотив) радуются забитому мячу в матче 18-го тура российской Премьер-лиги (РПЛ) в Сочи
Московский «Локомотив» одержал победу над «Сочи» со счетом 4:2 в матче 18-го тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе «Фишт» в Сочи, и гости забили три мяча уже в первом тайме.

На седьмой минуте открыл счет Алексей Батраков, но на 25-й Мартин Крамарич его сравнял. Однако еще до перерыва Александр Руденко оформил дубль, забив на 29-й и 34-й минутах. Во втором тайме Дмитрий Воробьев с пенальти установил окончательный счет, а Франсуа Камано лишь сократил отставание «Сочи» за две минуты до конца матча.

Благодаря этой победе «Локомотив» набрал 37 очков и сохранил второе место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» с девятью очками остается на 16-й позиции. Следующие матчи команд пройдут в конце февраля или начале марта 2026 года: «Локомотив» примет «Пари Нижний Новгород», а «Сочи» сыграет дома со «Спартаком».

Ранее петербургский «Зенит» со счетом 2:0 одержал победу над «Акроном» в домашнем матче 18-го тура Мир РПЛ, тем самым продлив серию без поражений в РПЛ до 14 матчей. Встреча прошла на «Газпром Арене».

Китаец устроил резню на популярном у россиян курорте из-за царапины на авто
