ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 11:08

Врач предупредила, к каким тяжелым последствиям приводит анорексия

Гастроэнтеролог Кашух: анорексия приводит к нарушениям репродуктивной системы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Анорексия приводит к нарушениям репродуктивной, эндокринной, сердечно-сосудистой и иммунной систем, заявила РИАМО гастроэнтеролог Екатерина Кашух. Это психическое расстройство также чревато проблемами с ЖКТ и даже летальным исходом.

Со временем развивается острый дефицит питательных веществ и энергии, из-за чего страдает работа сердца, головного мозга, желудочно-кишечного тракта. Нарушается баланс гормонов, снижается иммунитет, развивается железодефицитная анемия, остеопороз, прекращается менструация, страдает репродуктивная функция, — предупредила Кашух.

Самым опасным в анорексии она назвала иллюзию контроля. Человек с этим расстройством уверен, что в процессе похудения он следит за своим состоянием. Однако, когда появляются системные нарушения и поражения важных органов, исправить ситуацию очень сложно. Важно как можно раньше осознать проблему и обратиться к специалисту, подытожила врач.

Ранее депутат Госдумы Татьяна Соломатина заявила, что в ГД могут рассмотреть возможность законодательного запрета пропаганды экстремального похудения. По ее словам, инициатива направлена на защиту здоровья подростков, которые подвергаются влиянию опасных стандартов красоты в интернете.

расстройства
заболевания
здоровье
врачи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США задумались о переходе на передовые ядерные технологии
Манул Тимофей из Московского зоопарка завершил зажировку
В ОДКБ договорились о совместном использовании нового оружия
Названо количество убитых и изнасилованных жертв мигрантов
Тайка родила ребенка в спа-салоне перед процедурой с клиентом
«Рынок малопредсказуемый»: IT-эксперт о резком спросе на видеокарты
В Подмосковье задержали рецидивиста, завербованного украинскими мошенниками
В России обозначили одну из главных проблем здравоохранения
В семье амурских тигров Московского зоопарка произошло пополнение
Раскрыта «добыча» российской ПВО за сутки
ВСУ потеряли более тысячи бойцов всего за одни сутки
Российская армия за сутки освободила два населенных пункта
ВС России поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ
Победительница конкурса красоты ушла в монастырь
«Стало последней каплей»: психолог о последствиях блокировки Roblox
Киев отправил ДРГ в смертельную атаку ради пиара
Льготы и автоматизация: на ТИЭФ рассказали о поддержке бизнеса в ДНР
Известный артист и профессор скончался в России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 декабря: где сбои в России
Психолог объяснила, как помочь ребенку после блокировки Roblox
Дальше
Самое популярное
От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год
Общество

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.