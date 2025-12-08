Врач предупредила, к каким тяжелым последствиям приводит анорексия

Анорексия приводит к нарушениям репродуктивной, эндокринной, сердечно-сосудистой и иммунной систем, заявила РИАМО гастроэнтеролог Екатерина Кашух. Это психическое расстройство также чревато проблемами с ЖКТ и даже летальным исходом.

Со временем развивается острый дефицит питательных веществ и энергии, из-за чего страдает работа сердца, головного мозга, желудочно-кишечного тракта. Нарушается баланс гормонов, снижается иммунитет, развивается железодефицитная анемия, остеопороз, прекращается менструация, страдает репродуктивная функция, — предупредила Кашух.

Самым опасным в анорексии она назвала иллюзию контроля. Человек с этим расстройством уверен, что в процессе похудения он следит за своим состоянием. Однако, когда появляются системные нарушения и поражения важных органов, исправить ситуацию очень сложно. Важно как можно раньше осознать проблему и обратиться к специалисту, подытожила врач.

Ранее депутат Госдумы Татьяна Соломатина заявила, что в ГД могут рассмотреть возможность законодательного запрета пропаганды экстремального похудения. По ее словам, инициатива направлена на защиту здоровья подростков, которые подвергаются влиянию опасных стандартов красоты в интернете.