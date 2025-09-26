В Госдуме оценили идею запретить пропаганду экстремального похудения

Депутаты Госдумы могут рассмотреть возможность законодательного запрета пропаганды экстремального похудения, заявила NEWS.ru парламентарий Татьяна Соломатина. По ее словам, инициатива направлена на защиту здоровья подростков, особенно девочек, которые подвергаются влиянию опасных стандартов красоты в интернете.

Проблема экстремального похудения есть, мы от нее никуда не уходили. Надо воспитывать девочек так, как положено, объяснять им, что не нужно бежать за сумасшедшими стандартами красоты, переживая за каждый килограмм. Анорексия — это заболевание, которое очень тяжело лечится, и сегодня клиник и врачей, которые этим занимаются, не так много. Поэтому, конечно, надо беречь здоровье детей. Наверное, эта информация должна как-то дозироваться в СМИ и Сети. Если на законодательном уровне потребуется принятие такого закона, я думаю, что депутаты могут и поддержать, — высказалась Соломатина.

Ранее директор правозащитного центра «Сорок сороков» Георгий Солдатов заявил, что пропаганду экстремального похудения следует запретить на законодательном уровне. По его словам, реализация этой меры помогла бы снизить давление на общество, особенно молодежь, и способствовала бы продвижению здоровых стандартов красоты. Общественник отметил, что чрезмерная худоба знаменитостей способствует распространению в обществе анорексии и расстройств пищевого поведения.