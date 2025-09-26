Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
26 сентября 2025 в 08:00

В России предложили бороться с экстремальным похудением с помощью штрафов

Общественник Солдатов призвал запретить пропаганду экстремального похудения

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пропаганду экстремального похудения следует законодательно запретить, заявил NEWS.ru директор правозащитного центра «Сорок сороков» Георгий Солдатов. По его словам, реализация этой меры помогла бы снизить давление на общество, особенно на молодежь, и способствовала бы продвижению здоровых стандартов красоты.

Пропаганда экстремального похудения, особенно в интернете, представляет серьезную угрозу для здоровья населения, в частности для молодых девушек и подростков. Поэтому мы направили обращение в Госдуму с просьбой инициировать введение запрета пропаганды экстремального похудения и внесение соответствующих изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, — подчеркнул Солдатов.

Общественник отметил, что чрезмерная худоба знаменитостей способствует распространению в обществе анорексии и расстройств пищевого поведения. По его словам, россиянки, подражая звездам, воспринимают нормальный вес как избыточный, что ведет к отказу от еды и чувству вины после приема пищи.

Это особенно опасно для подростков, чей организм еще формируется, и экстремальное похудение может вызвать необратимые последствия. Последствия расстройства пищевого поведения включают физическое истощение, нарушения в работе желудка и сердца, гормональные сбои, а также психические проблемы, такие как депрессия и тревожность, — подчеркнул Солдатов.

Кроме того, он предупредил, что в серьезных случаях экстремальная худоба может представлять угрозу для жизни и требовать немедленного медицинского вмешательства. По его словам, мода на истощенные тела началась с американских знаменитостей и была поддержана российскими звездами, что усилило ее влияние через соцсети и СМИ.

Ранее врач Вера Сережина заявила, что даже полезные продукты могут мешать похудению при пищевой непереносимости. По ее словам, иммунная система, реагируя на такую пищу, задерживает лишнюю жидкость в организме.

похудение
здоровье
россияне
штрафы
Яна Стойкова
Я. Стойкова
