Россиянам раскрыли, почему полезные продукты замедляют похудение

При пищевой непереносимости употребление даже полезных продуктов может замедлять похудение, заявила РИАМО врач Вера Сережина. В таком случае иммунная система после приема пищи запускает реакцию, в ходе которой организм удерживает лишнюю жидкость.

Мы обращаемся к диетологу для составления низкокалорийной диеты для снижения веса. Но более правильным будет спросить у иммунной системы, какие продукты стоит исключить, а какими расширить рацион для получения общего оздоровления организма. Иммунная система точно «разберется», что вредно, а что безопасно, — отметила Сережина.

При пищевой непереносимости иммунная система распознает полезные продукты, например овощи, фрукты и крупы, как чужеродные. Это запускает защитную реакцию, которая мешает сбросу лишнего веса, уточнила врач. Тем, кому трудно похудеть, она посоветовала пройти лабораторные исследования и исключить из рациона продукты, перегружающие иммунную систему.

