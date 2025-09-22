«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 10:28

Россиянам раскрыли, почему полезные продукты замедляют похудение

Врач Сережина: при пищевой непереносимости полезные продукты мешают похудеть

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При пищевой непереносимости употребление даже полезных продуктов может замедлять похудение, заявила РИАМО врач Вера Сережина. В таком случае иммунная система после приема пищи запускает реакцию, в ходе которой организм удерживает лишнюю жидкость.

Мы обращаемся к диетологу для составления низкокалорийной диеты для снижения веса. Но более правильным будет спросить у иммунной системы, какие продукты стоит исключить, а какими расширить рацион для получения общего оздоровления организма. Иммунная система точно «разберется», что вредно, а что безопасно, — отметила Сережина.

При пищевой непереносимости иммунная система распознает полезные продукты, например овощи, фрукты и крупы, как чужеродные. Это запускает защитную реакцию, которая мешает сбросу лишнего веса, уточнила врач. Тем, кому трудно похудеть, она посоветовала пройти лабораторные исследования и исключить из рациона продукты, перегружающие иммунную систему.

Ранее диетолог Ирина Писарева заявила, что зефир без шоколадной глазури, желе, сухофрукты и пастилу без орехов допустимо есть при похудении. Для безвредного перекуса также подойдут горький шоколад с высоким содержанием какао и фруктовый мармелад.

похудение
рацион
продукты
врачи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Запорожской области дети уплыли в открытое море на сапборде
«Дрон-матка» ВСУ совершил сброс в российском приграничье
Более 19 тыс. точек в России стали участниками одной акции
В России предложили способ борьбы с автоподставами
Футболку с портретом Путина за $7 млн презентовали на Ассамблее народов мира
Военные обрушили на врага дроны с подвешенными гранатометами
«Зеленский в курсе»: в Госдуме раскрыли истинные цели атаки ВСУ на Крым
В Киеве рассказали, как будут ждать возвращающихся из Польши украинцев
«Позорят Казань»: болельщики «Ак Барса» призвали уволить главного тренера
Секс-интервьюер начал терроризировать школьниц в Перми
В Кемерово беременную водителя трамвая приговорили к 2,5 годам колонии
Покровск, Харьков, Торское: хорошие и плохие новости фронта СВО 22 сентября
Посол России осудил опасные действия НАТО в Балтийском море
Магнитные бури сегодня, 22 сентября: что завтра, боли, повышенное давление
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 сентября: где сбои в РФ
Удары по Украине сегодня, 22 сентября: атака на позиции ЗРК Patriot, итоги
Россия выдала стране СНГ подозреваемого в хищении более $15 млн
Наемники ВСУ не выдержали бой с российскими бойцами на одном направлении
Психолог назвала неожиданное следствие перфекционизма
Стало известно, что предложила Швейцария США взамен на снижение пошлин
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.