Диетолог раскрыла, какими сладостями можно радовать себя при похудении Диетолог Писарева: при похудении можно есть зефир без шоколадной глазури

Зефир без шоколадной глазури, желе, сухофрукты и пастилу без орехов допустимо есть при похудении, заявила «Вечерней Москве» диетолог Ирина Писарева. Для безвредного перекуса также подойдут горький шоколад с высоким содержанием какао и фруктовый мармелад.

Лучше есть их не на голодный желудок, а после основного приема пищи: так сахар усваивается медленнее. Также стоит помнить, что в первой половине дня — до 16:00 — калории сжигаются быстрее из-за того, что человек двигается больше. Поэтому баловать себя стоит после завтрака или обеда, — отметила Писарева.

Она пояснила, что любые сладости, включая полезные, содержат калории, поэтому их употребление требует соблюдения общего дефицита. Так, планируя десерт, нужно компенсировать его калорийность за счет сокращения других элементов приема пищи, например гарнира.

