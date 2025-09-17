Худеющих предупредили о частой ошибке, которую допускают во время диет Врач Дюваль: резкое ограничение в еде приводит к набору веса после диеты

Резкое ограничение в еде, которое часто устанавливают себе худеющие, приводит к набору веса после диеты, предупредила врач-диетолог Анжелика Дюваль. В разговоре с Pravda.Ru специалист подчеркнула, что при возвращении к привычному питанию лишние килограммы откладываются быстрее. По ее словам, жесткие ограничения дают лишь временный эффект за счет потери воды.

Жесткие ограничения дают лишь кратковременный эффект за счет потери воды. Дальше организм входит в состояние стресса, и при возвращении к привычному питанию лишние килограммы начинают откладываться быстрее, — пояснила эксперт.

Ранее диетолог Елена Хохлова заявила, что длительное употребление острых блюд, в том числе с перцем чили, повышает риск развития онкологических заболеваний ЖКТ. По ее словам, жители Китая, Индии и Мексики чаще других сталкиваются с раком желудка и пищевода.

До этого диетолог Елена Соломатина заявила, что частое употребление ягод и фруктов с плесенью грозит развитием онкологии. Она подчеркнула, что в испорченных продуктах появляются микотоксины, в том числе афлатоксин.