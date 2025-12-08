ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 11:43

«Убогих надо жалеть»: военэксперт о возможной атаке НАТО на самолеты ВС РФ

Военэксперт Дандыкин: НАТО не посмеет атаковать российские самолеты и БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

НАТО не решится атаковать российские самолеты и беспилотные летательные аппараты, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя угрозу президента Чехии Петра Павела. По его мнению, высказывания глава государства — это популизм, который призван отвлечь внимание от внутренних проблем страны.

Конечно, самолеты ВС РФ не нарушают воздушное пространство [ЕС]. И все беспилотники, которые Европа называла российскими, оказались украинскими. Просто Петр Павел, видимо, решил, что о нем давно ничего не было слышно и надо догонять других европейских коллег в их оголтелости и паранойе. Решил напомнить, что он тоже что-то значит в этой семейке Евросоюза. В Европе дела обстоят не очень хорошо, включая и Чехию. Но им же нужно переводить внимание людей с внутренних проблем на другие, выдуманные. Вот они и продолжают эту риторику. Что тут скажешь, убогих надо жалеть. Они не посмеют нас атаковать, учитывая, что и атаковать не за что, — пояснил Дандыкин.

Ранее Павел заявил, что в случае необходимости НАТО придется сбивать самолеты и беспилотники над территорией Европы. По мнению главы государства, данное решение имеет под собой веские причины.

Европа
НАТО
Чехия
Россия
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Подмосковье задержали рецидивиста, завербованного украинскими мошенниками
В России обозначили одну из главных проблем здравоохранения
В семье амурских тигров Московского зоопарка произошло пополнение
Раскрыта «добыча» российской ПВО за сутки
ВСУ потеряли более тысячи бойцов всего за одни сутки
Российская армия за сутки освободила два населенных пункта
ВС России поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ
Победительница конкурса красоты ушла в монастырь
«Стало последней каплей»: психолог о последствиях блокировки Roblox
Киев отправил ДРГ в смертельную атаку ради пиара
Льготы и автоматизация: на ТИЭФ рассказали о поддержке бизнеса в ДНР
Известный артист и профессор скончался в России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 декабря: где сбои в России
Психолог объяснила, как помочь ребенку после блокировки Roblox
В Европе арестовали трех подозрительных украинцев
Удары ФАБ практически стерли с лица земли украинский полк
В Московском зоопарке раскрыли, как манул Тимофей подготовился к зиме
Под Москвой спилили главную новогоднюю елку страны
Призвавшую НАТО к перевороту в России организацию признали террористической
Фаза Луны сегодня, 8 декабря: не разводимся, не даем в долг, не общаемся
Дальше
Самое популярное
От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год
Общество

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.