«Убогих надо жалеть»: военэксперт о возможной атаке НАТО на самолеты ВС РФ

НАТО не решится атаковать российские самолеты и беспилотные летательные аппараты, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя угрозу президента Чехии Петра Павела. По его мнению, высказывания глава государства — это популизм, который призван отвлечь внимание от внутренних проблем страны.

Конечно, самолеты ВС РФ не нарушают воздушное пространство [ЕС]. И все беспилотники, которые Европа называла российскими, оказались украинскими. Просто Петр Павел, видимо, решил, что о нем давно ничего не было слышно и надо догонять других европейских коллег в их оголтелости и паранойе. Решил напомнить, что он тоже что-то значит в этой семейке Евросоюза. В Европе дела обстоят не очень хорошо, включая и Чехию. Но им же нужно переводить внимание людей с внутренних проблем на другие, выдуманные. Вот они и продолжают эту риторику. Что тут скажешь, убогих надо жалеть. Они не посмеют нас атаковать, учитывая, что и атаковать не за что, — пояснил Дандыкин.

Ранее Павел заявил, что в случае необходимости НАТО придется сбивать самолеты и беспилотники над территорией Европы. По мнению главы государства, данное решение имеет под собой веские причины.