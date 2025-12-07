ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 18:37

Президент Чехии счел возможным для НАТО сбивать дроны над Европой

Президент Чехии: НАТО придется сбивать дроны над Европой

Петр Павел Петр Павел Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press
НАТО придется сбивать дроны над Европой, заявил президент Чехии Петр Павел в разговоре с The Sunday Times. По словам лидера, на это есть «веские основания».

Я думаю, что, если эти нарушения продолжатся, наступит момент, когда нам придется применить более жесткие меры, включая потенциальное сбивание самолета или беспилотника, — отметил он.

До этого Россия подняла в небо девять стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и три стратегических ракетоносца Ту-160. Борты находились на точках пуска крылатых ракет или на пути к ним. В Минобороны России соответствующую информацию еще не комментировали.

Ранее в белорусском Министерстве иностранных дел сообщили, что запущенный из Литвы беспилотник упал 30 ноября в черте города Гродно. По данным внешнеполитического ведомства, БПЛА вылетел из Лаздийского района Литвы. В частности, анализ обломков, включая содержащиеся на флеш-накопителях видеозапись и навигационные данные, показал, что маршрут БПЛА предполагал пролет над территорией республики, перелет в Польшу и возвращение по тому же маршруту в точку взлета на территории Литвы.

