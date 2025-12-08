ТИЭФ'25
08 декабря 2025 в 11:54

Губернатор Курской области разобрался с главой аптечной сети

Хинштейн поручил отстранить директора «Курской фармации»

Александр Хинштейн Александр Хинштейн Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Губернатор Курской области Александр Хинштейн принял решение отстранить генерального директора сети аптек «Курская фармация» Игоря Осипова. Решение было озвучено на заседании областного правительства, где проанализировали работу предприятия. Основные претензии касались финансового состояния компании и использования субсидии в размере 65 млн рублей.

Руководителя этого предприятия от должности отстранить, в отношении него материалы подготовить и направить в уполномоченные на это структуры. Игорь Викторович, мы с вами работать не будем, — заявил Хинштейн.

Губернатор добавил, что его тревожит ситуация из-за проблем с обеспечением льготников лекарствами. По словам врио министра здравоохранения региона Светланы Ермоловой, руководство «Курской фармации» не предоставляло документы для проверки. Особое внимание вызывают отдельные сделки, подписанные директором компании.

Ранее Хинштейн заявил об острой нехватке врачей в Курской области, подчеркнув, что Курский государственный медицинский университет — один из лучших вузов страны. Политик также прокомментировал закон об обязательных отработках для выпускников медвузов: по его мнению, несмотря на критику, решение является обоснованным, учитывая государственные инвестиции в образование.

