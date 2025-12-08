В школах российского региона введут масочный режим В Новосибирской области введут масочный режим в образовательных учреждениях

Министерство образования Новосибирской области объявило о введении масочного режима в образовательных учреждениях региона с 9 декабря. По данным портала Ngs.ru, к мерам подключаются и дополнительные техники безопасности.

Глава ведомства Мария Жафярова пояснила, что масочный режим коснется начальных и средних звеньев, а также персонала социальных учреждений, работающих с детьми. Родителям порекомендовано носить медицинские маски при посещении школ и детских садов. В учреждениях планируют усилить утренний фильтр, чтобы повысить контроль за здоровьем учащихся и сотрудников.

Глава регионального Минздрава Ростислав Заблоцкий сообщил, что в Новосибирской области заметно растет число обращений к медицинским учреждениям: за последнюю неделю показатель увеличился на 15 процентов, чаще болеют дети. Эти данные подтверждают необходимость усиления профилактических мер и контроля за эпидемиологической обстановкой в регионе.

Ранее в Благовещенске ввели обязательный масочный режим во всех организациях. Мера будет действовать до 19 декабря. Также до этой даты местные власти решили отменить массовые детские мероприятия.