22 декабря 2025 в 18:25

Продюсер Лавров рассказал трогательную деталь о личной жизни Долиной

Продюсер Лавров рассказал, как Долина на гастролях плакала из-за сообщений мужа

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Певица Лариса Долина плакала из-за СМС-сообщений мужа Ильи Спицына во время их развода, рассказал NEWS.ru продюсер Сергей Лавров. Он добавил, что в жизни артистка очень ранимый и добрый человек, на публике она носит злую маску.

Я Долину очень хорошо знаю, много работал с ней, провел десятки концертов. Вот на нее смотришь: вроде бы такая злая маска, а на самом деле под этой злой маской кроется очень добрый, ранимый человек. Помню, когда она расставалась с мужем Ильей Спицыным, одна неправильная эсэмэска от него, и она заходила в гримерку и реально плакала, — сказал Лавров.

Продюсер подчеркнул, что певицу жестко критикуют в то время, как она потеряла квартиру, часть своих сбережений и является далеко не молодой женщиной. Он также отметил, что у Долиной много заслуг, она пела в советском кино и много гастролировала по стране.

Ранее продюсер Сергей Лавров сказал, что сроки восстановления репутации певицы Ларисы Долиной будут зависеть от ее пиарщиков, от правильно преподнесенной информации. Он добавил, что если на видео покажут, как Долина со слезами на глазах выезжает из квартиры, осталась без денег, то отношение к ней изменится в лучшую сторону, ее пожалеют.

Виктория Колодонова
В. Колодонова
