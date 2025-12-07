ТИЭФ'25
07 декабря 2025 в 15:15

Названы неожиданные последствия геморроя

Врач Гайсенок: геморрой может спровоцировать депрессию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Геморрой может привести к депрессии, усугубить течение других заболеваний из-за риска анемии и вызвать хронические запоры, рассказал врач-кардиолог кандидат медицинских наук Олег Гайсенок в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Они, в свою очередь, могут стать причиной гипертонического криза.

Геморрой также может вызвать нарушения в работе органов малого таза и привести к недержанию. Это оказывает негативное влияние на психологическое состояние пациентов. Врач отметил, что даже незначительные ежедневные кровопотери при геморрое могут привести к длительному дефициту железа и усугубить состояние здоровья, особенно у пожилых пациентов.

Ранее рентгенолог Хосе Мануэль Фелисес предупредил, что длительное сидение на унитазе может привести к развитию геморроя. Врач отметил, что процесс дефекации не должен занимать более пяти минут, а долгое сидение на унитазе способствует застою крови в венах ануса. Среди симптомов заболевания — кровь на туалетной бумаге и появление узелков в анальном отверстии.

