01 декабря 2025 в 11:42

Любителей сидеть на унитазе с телефоном предупредили о последствиях

Рентгенолог Фелисес предупредил о геморрое при долгом сидении на унитазе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Длительное сидение на унитазе повышает риск развития геморроя, объяснил рентгенолог Хосе Мануэль Фелисес в комментарии Men’s Health. Он отметил, что процесс дефекации не должен занимать более пяти минут.

Когда мы стоим или сидим, кровь от ног возвращается к сердцу. Но при долгом сидении на унитазе она скапливается в венах ануса и не может свободно вернуться, что вызывает геморрой, и главный виновник — телефон, — подчеркнул врач.

По словам Фелисеса, среди симптомов заболевания — кровь на туалетной бумаге и появление узелков в анальном отверстии. Он предупредил, что в запущенных случаях может потребоваться хирургическое вмешательство.

Ранее врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова рассказала, что совместное употребление белковой и углеводной пищи не оказывает негативного влияния на здоровье. Однако, по ее словам, в данном случае важно избегать сочетания продуктов с высоким содержанием калорий.

Семейный психолог Полина Соболева между тем объяснила, что постоянное чувство голода может возникать не только из-за дефицита калорий или стресса. Она отметила, что иногда за желанием поесть скрывается обычная нехватка воды в организме.

