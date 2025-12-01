День матери
Врач развеяла устоявшийся миф о совместимости продуктов

Врач Сухорукова: белковую и углеводную пищу можно есть одновременно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Совместное употребление белковой и углеводной пищи не оказывает негативного влияния на здоровье, заявила NEWS.ru врач-гастроэнтеролог Видновской больницы Минздрава Подмосковья Людмила Сухорукова. Однако, по ее словам, в данном случае важно избегать сочетания продуктов с высоким содержанием калорий.

Современная диетология и физиология питания не поддерживают идею о вреде одновременного употребления белков и углеводов. Наоборот, сбалансированное питание, включающее разнообразные источники белков, жиров и углеводов в каждом приеме пищи, считается наиболее оптимальным для здоровья. Углеводы являются основным источником энергии для организма, особенно для мозга и мышц, — высказалась Сухорукова.

Она подчеркнула важность белков для формирования и восстановления тканей, а также для синтеза ферментов и гормонов. Они, по словам Сухоруковой, в сочетании с углеводами в процессе одного приема пищи обеспечивают организм всем необходимым для поддержания нормального функционирования.

Углеводы дают энергию для усвоения белков, а белки помогают замедлить высвобождение глюкозы из углеводов, предотвращая резкие скачки сахара в крови. В целом сочетание белков и углеводов безопасно, но есть некоторые нюансы: большое количество простых углеводов и жирных белков. Например, жирное мясо с картофелем фри может быть тяжелой комбинацией для пищеварения из-за высокой калорийности и содержания жиров, — резюмировала Сухорукова.

Ранее семейный психолог Полина Соболева заявила, что постоянное чувство голода может возникать не только из-за дефицита калорий или стресса. По ее словам, иногда за желанием поесть скрывается обычная нехватка воды в организме.

